Manisa'da Eskişehirspor kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Grandmedical Manisaspor sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eskişehirspor 1-0 kazandı.
Maçtaki tek gol 86'ncı dakikada Hasan Ayaroğlu'ndan geldi. Eskişehirspor'da Aykut Akgün, maçın 90'ıncı dakikasında, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 30'a çıkarttı. Grandmedical Manisaspor 14 puanda kaldı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Yıldırım, Cemal Alpay
Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Bakaki (Dk. 63 Akın Açık), Sebaihi (Dk. 90 Ömer Buğdaycı), Ümit Yasin Arslan, İlkay Gül, Kağan Miray Bağış, Timur Karagülmez, Kemal Temel, Perovic, Alper Önal, Asım Hamzaçebi (Dk. 73 Uğur Pamuk)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Semih Güler, Aykut Akgün, Kaan Kanak, Bruno Mezenga, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Hürriyet Güçer, Semih Şentürk (Dk. 89 Michel), Ofoedu
Gol: Dk. 86 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Aykut Akgül (Eskişehirspor)
Sarı kart: Dk. 63 Alper Önal (Grandmedical Manisaspor)