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Manisa'da puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 2. haftasında Akhisarspor ile Çaykur Rizespor bir kırmızı kartın çıktığı maçta 1-1 berabere kaldı.

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Manisa'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Akhisarspor'a konuk oldu.

Bir kırmızı kartın da çıktığı mücadelede Akhisarspor ile Çaykur Rizespor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Çaykur Rizespor'un golünü 28. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Akhisarspor'un golünü 66. dakikada Mustafa Yumlu attı. Ev sahibi ekipte 45+3. dakikada Yevhen Seleznyov kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor da Akhisarspor da puanını 1 yaptı. Çaykur Rizespor, bir sonraki hafta taraftarı önünde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Akhisarspor ise gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

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