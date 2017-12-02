Manisa'da sessiz randevu

Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında son haftaların 3 puana hasret iki takımı TM Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan ve bu karşılaşmaların 3'ünde sahadan yenik ayrılan TM Akhisarspor, 3 maçtır galibiyete hasret kalan Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İki ekibin de defans güvenliğğini ön planda tuttuğu karşılaşmada takımlar zaman zaman net fırsatlar yakalamasına karşın; karşılaşma 0-0 son aerdi.

Bu snucun ardından Akhisarspor'un galibiyet hasreti 6, Malatyaspor'un ise 4 maça çıktı. İki ekibin de gol hasreti 4 maça çıktı.