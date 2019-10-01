Manisa'nın adı, renkleri ve logosu değişti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, radikal bir değişikliğe gitti.

Adını Manisa Futbol Kulübü yapan, renklerini siyah-beyaz ve yeşil olarak değiştiren kulüp, logoyu da yeniledi.

İşyte kulüpten yapılan açıklama:

Uzun yıllar Türk futboluna Manisa Büyükşehir Belediyespor adıyla hizmet veren kulübümüzün adı Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığımız başvuru sonrasında 31 Temmuz tarihinden itibaren Manisa Futbol Kulübü olmuştur.

Şirketleşme süreci için çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Manisa Futbol Yatırımları A.Ş olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığımız başvuru kulübümüzün isim, logo ve renk değişikliği 31 Temmuz 2019 tarihinde resmen onaylanmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan çıkan karar doğrultusunda kulübümüzün adı Manisa Futbol Kulübü olarak 31 Temmuz tarihinde tescillenmiş ve renklerimiz ise siyah beyaz ve yeşil olarak resmiyet kazanmıştır.