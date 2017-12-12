Manisaspor Beşiktaş'a geçit vermedi ama ilk maçın skoru yetti Ziraat Türkiye Kupası'nda 9-0 yendiği Manisaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, son 16'ya kalan takım oldu. 12.12.2017 - 22:57