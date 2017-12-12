Manisaspor Beşiktaş'a geçit vermedi ama ilk maçın skoru yetti

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan Beşiktaş, Manisaspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
AA
Mücadeleye iyi başlayan Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun pasını iyi değerlendiren Aras Özbiliz ile 14. dakikada öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı. Beşiktaş soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
Maçın ikinci yarısında ise golü bulan ev sahibi Manisaspor oldu. Karşılaşmanın 53. dakikasında topla buluşan Axel Meye, skora eşitliği getirdi.
AA
Mücadelenin geri kalanında iki takım da gol bulamadı ve maç 1-1'lik skorla sonuçlandı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki eşleşmenin ilk maçını 9-0 kazanan Beşiktaş, son 16'ya kalan takım oldu.