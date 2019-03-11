Manisaspor küme düşüyor

Beyaz Grup'ta Eyüpspor deplasmanından 7-2'lik mağlubiyetle dönen eksi 3 puanlı siyah-beyazlılar, bitime 8 hafta kala Niğde Anadolu'yu mağlup eden 15. sıradaki Bayrampaşa'nın 23 puan gerisine düştü.

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Umutlarını aylar önce yitiren Manisaspor, pazar günü taraftarı önünde konuk edeceği Ankara Demirspor'u yenemediği takdirde matematiksel olarak 3'üncü Lig'e düşüşünü erken ilan edecek.

Bayrampaşa'nın haftayı galibiyetle kapatması durumunda Manisaspor'a kazanmak da yetmeyecek.

EFSANE TAKIM NEREDEN NEREYE

Bir dönem Süper Lig'e damga vuran Gaziantepspor gibi Manisaspor da zor günler yaşıyor. Ligimizin efsane kadrolarından birine sahip olan Manisaspor şimdilerde 3. lige düşmenin eşiğinde.

O dönem Manisaspor'un efsane kadrosunda, Selçuk İnan, Arda Turan, Caner Erkin, Holosko, Hakan Balta ve Zelenka vardı.