Manisaspor, transferde yönünü Beşiktaş U21'e çevirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde şampiyonluk adaylarından Sarıyer'e 4-0 yenilip eksi 7 puanla düşme hattında kalan Manisaspor, transferde gözünü Beşiktaş U21 takımına çevirdi.

Geçen hafta siyah-beyazlıların Akhisarspor'la oynadığı maçı izleyen teknik direktör Kazım Akgün'ün orta saha Berkay Can ve Yusuf Abay'ı beğendiği öğrenildi. Yönetime iki futbolcunun kiralanması konusunda rapor verdiği öğrenilen genç teknik adamın, hafta sonunda Hacettepe ile deplasmanda oynanacak müsabakaya kadar takviye çalışmalarının bitmesini istediği bildirildi.

Alacaklı 29 eski futbolcu ve kulübün yalnız bu transfer dönemi için geçerli muvafakatname verip kulübün transfer yasağını kaldırmasına rağmen Sarıyer karşısında yeni takviyeleri Sercan, Muhammet, Berat, Furkan ve Jiyan'a lisans çıkaramayan siyah-beyazlıların, sorunu çözmesi bekleniyor.