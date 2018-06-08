Manisaspor'un stat kapısına borç pankartı asıldı

Yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren ve önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek Manisaspor'un kulüp başkanı Gökay Budak, kulübün gelir ve gider tablosunun yer aldığı bir pankart hazırlatarak 19 Mayıs Stadı'nın kapısına astırdı.

Budak, stadyum önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün içerisinde bulunduğu maddi sıkıntıya dikkati çekmek için pankartı astırdığını belirterek, krizden kurtulmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istediğini söyledi.

Takımına küsmüş Manisa'yı, Manisaspor'la barıştırmak için çalıştıklarını ifade eden Budak, "Biz Manisaspor’u kurtarmak adına buradayız. Burada Manisaspor’u kurtarmak için bir avuç arkadaşımızla mücadele vermeye çalışıyoruz. Bize şeffaflık diyenlere burada ne kadar şeffaf olduğumuzu pankart ile gösteriyoruz. Tüm kulüplerden de bunları bekliyoruz. Kulüplerin çok ciddi sıkıntıları var ama bunları deklare etmiyorlar. Hep olumlu yönde gösterilip ciddi transferler yapılıyor ama kulüp içten içe yeniliyor ve içten içe eriyor. Manisaspor gibi bir kulübün bu durumda olmasının en büyük nedeni yanlış yönetimler ve transferlerdir. Diğer kulüpler de bu şekilde yapmaya devam ederlerse sonları bu şekilde olacaktır." diye konuştu.

Budak, Manisaspor'un bittiğine inanmadıklarının altını çizerek, kulübü tekrar eski günlerine döndürmek istediklerini vurguladı.

Kulübün 70 çalışanı bulunduğunu, altyapıda da 400 çocuğun olduğunu aktaran Budak şunları kaydetti: "Zaman, Manisaspor'u kullanarak reklam yapma zamanı değil. Zaman, altyapıdaki 400 çocuğumuzu kurtarma zamanıdır. Koskoca Manisaspor'u kurtarma zamanıdır. 70 çalışanımız var. Bu arkadaşlarımızın da çok ciddi sıkıntıları bulunuyor. Futbolcularımızın sıkıntıları var. Bunları gidermek için çalışıyoruz. Türkiye'nin 3. büyük organize sanayi bölgesine sahibiz. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve STK'larımız var ama desteğimiz yok. Bu pankartta görüyorsunuz her şeyimiz şeffaf. Ne geliyor, ne gidiyor hepsi belli. Bundan sonra da böyle olacak. Başka bir alternatifimiz olmadığı için Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Türkiye'nin her yerine çok güzel statlar yapıldı. Çok güzel başarılar elde edildi. Buraya sadece bir el atılırsa biz tekrardan kendimize geleceğimize inanıyoruz. Eğer kulübün anahtarı verilmesi gerekiyorsa götürüp Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum. Siyasi polemikler ve çekişmelerden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı koskoca kulübü bu hale getirmeye hiç kimsenin hakkı yok."