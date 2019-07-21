Manny Pacquiao, Thurman'a ilk yenilgisini tattırdı

41 yaşındaki Manny Pacquiao formundan hiçbir şey kaybetmiş değil.

8 ayrı sıklette dünya şampiyonluğu bulunan Filipinli boksör, WBA yarı orta sıklet mücadelesinde süper şampiyon Keith Thurman ile karşılaştı.

PUANLA KAZANDI

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas şehrinde 19 bin seyircinin önünde yapılan maç büyük heyecana sahne oldu.

12 raund süren karşılaşmayı Filipinli boksör Manny Pacquiao puanla kazanmayı başardı.

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Öte yandan İzleyiciler arasında Deontay Wilder, Andy Ruiz Jr, Errol Spence Jr ve Floyd Mayweather Jr gibi dünya çapında boksörler de vardı.