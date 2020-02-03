Mansur Çalar bu kez de tırnaklarıyla saldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup’ta küme düşme hattını ilgilendiren mücadelede Amedspor, Hekimoğlu Trabzonspor’la karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlik sona eren maçı, konuk ekip Hekimoğlu Trabzonspor 1-0 kazandı.

YİNE MANSUR ÇALAR YİNE OLAY

Maçın son anlarında kırmızı kartların hava uçuştuğu mücadelede saha bir anda karıştı.

Rakibine sert bir şekilde faul yapan Amedsporlu Mansur Çalar, çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada hakemin bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda karıştı.

Mansur Çalar yine saldırdı- İZLE

BU KEZ DE TIRNAKLARIYLA SALDIRDI

Geçen sezon Sakaryasporlu futbolculara saha içinde jiletle saldırdığı için futboldan ömür boyu men cezası alan sonrasında ise cezası 20 maça indirilen Amedsporlu Mansur Çalar, bu kez de Hekimoğlu Trabzonspor futbolcusu Talha Yazgan’a tırnaklarıyla saldırdı.

Yazgan, ayrıca Mansur Çalar'ın kendisine küfür de ettiğini belirtti.