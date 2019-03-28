Mansur Çalar'ın itirazı kabul edildi

Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur Çalar, Sakaryaspor'la karşılaştıkları maçta rakip futbolcuları jiletle yaralamıştı.

Olayın görüntülerini inceleyen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, futbolcuya 4 yıl men cezası vermişti. 3 yılın üzerinde ceza aldığı için kurallara göre ömür boyu men cezası alan Mansur'un futbol hayatı bitmişti.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Ancak Tahkim Kurulu, Amedspor'un yaptığı itirazı inceledikten sonra futboldan ömür boyun men edilen Mansur Çalar'ın cezasının 20 maça indirildiğini açıkladı.

Amedsporlu futbolcu sahaya jilet ile çıktı - İZLE

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar ile ilgili PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/749 K.2018-2019/907 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Duruşma talebinin reddine, - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 yıl müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, 3 yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezasının; 20 resmi müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası şekilde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile, - Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."