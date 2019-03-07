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Mansur Çalar'a ömür boyu men cezası verildi

PFDK, Sakaryasporlu futbolculara jiletle saldıran Amed Sportif oyuncusu Mansur Çalar'a ömür boyu futboldan men cezası verdi.

Mansur Çalar'a ömür boyu men cezası verildi
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Amed Sportif-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylardan dolayı disipline sevk edilen 4 futbolcu için karar çıktı.

MANSUR ÇALAR'IN FUTBOL HAYATI BİTTİ

PFDK, rakiplerine jiletle saldıran Amedli Mansur Çalar'ı 4 yıl futboldan men etti. Çalar, kurallar gereği 3 yıldan fazla ceza aldığı için sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı. Bundan dolayı Mansur Çalar'ın futbol hayatı bitti.

Amedsporlu futbolcu sahaya jilet ile çıktı - İZLE

Öte yandan Disiplin Kurulu, olaylara karışan Amedli Muhammed Ali Özdemir'e 4 maç, Muhlis İstemi'ye 5 maç ceza verirken, Sakaryasporlu Serkan Odabaşoğlu ise 5 resmi müsabakadan men edildi.

PFDK'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 4 YIL MÜSABAKALARDAN MEN ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHAMMED ALİ ÖZDEMİR'in, rakip takım sporcularına yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHLİS İSTEMİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu SERKAN ODABAŞOĞLU'nun, 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında olay çıktı



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