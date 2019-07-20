ManU, 60 milyon euroyu reddetti

İngiliz basınında çıkan habere göre Kırmızı Şeytanlar, Belçikalı golcü için 60 milyon euroyu reddetti.

CONTE ÇOK İSTİYOR

Haberde, Inter'in Romelu Lukaku için Manchester United'a 60 milyon euro önerdiği ancak Kırmızı Şeytanlar’ın bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Daha önce Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, transferdeki bir numaralı hedeflerinin Belçikalı golcü olduğunu açıklamıştı.

Romelu Lukaku, 2017 yazında 85 milyon euro karşılığında Everton'dan Manchester United'a transfer olmuş ve 96 maçta 42 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.