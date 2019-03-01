ManU, Antonio Valencia ile yollarını ayırıyor

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Antonio Valencia hakkında konuştu.

Southampton ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Solskjaer, bu sezon sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir kısmını kaçıran Valencia ile sezon sonu yeni sözleşme yapmayabileceklerini belirtti.

''DEVAM EDECEĞİMİZİ SANMIYORUM''

Norveçli teknik adam, ''Valencia henüz hazır değil, ne zaman hazır olacak bilmiyorum. İngiltere ve Manchester United'da görkemli bir kariyer yaşadı. Bu takım ile Premier Lig şampiyonluğu yaşamış bir isim. Ancak sezon sonunda onunla devam edeceğimizi sanmıyorum. Umarım bu sezon içinde sakatlığını atlatır ve bize yardımcı olur.'' sözlerini kullandı.

2009 yılından beri Manchester United'da oynayan 33 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle toplam 338 maçta forma giymişti ve iki Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.