ManU, Bruno Fernandes için görüşmelere başladı

İngiltere Premier League'inde 5. sırada yer alan Manchester United, orta sahaya takviye için görüşmelerini sürdürüyor.
İngiliz basını, Kırmızı Şeytanlar'ın Portekiz'in Sporting Lizbon takımında oynayan Bruno Fernandes'i almak için masaya oturduğunu yazdı.
Rekor transferi Paul Pogba'nın bileğinden ameliyat olması ve Scott McTominay'ın da dizindeki sakatlığından dolayı arayışlarını sürdüren ManU'ya, Sporting'in 60 milyon poundluk bir fatura çıkardığı kaydedildi.
ROJO TAKASTA KULLANILABİLİR
Sky Sports televizyonu ise Marcos Rojo'nun, bu transferde takasta kullanılabileceğini duyurdu.
Sporting'in cumartesi günü Setubal'ı 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Fernandes'in gitmesine de takım, kesin gözüyle bakıyor.
Kulüp teknik direktörü Silas, oyuncusunun 17 Ocak'ta Benfica ile oynanacak maçta kadroya alınıp alınmayacağından emin olmadığını açıkladı.