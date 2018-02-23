ManU, De Gea ile uzatıyor

Manchester United, İspanyol file bekçisi David de Gea'nın sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; United, sözleşmesi Haziran 2019'da sona erecek İspanyol kaleciyi kadroda tutmak için fedakarlıktan kaçınmayacak.

7 SEZONDUR MANCHESTER'DA

Real Madrid'in radarında olan De Gea'nın da futbol hayatını İngiltere'de sürdürmek istediği ve Kırmızı Şeytanlar'daki kariyerine devam etmek istediği ileri sürülüyor. Manchester United'ın 2011 yılında Atletico Madrid'den transfer ettiği De Gea, 7 sezonda 302 maçta oynadı.

Başarılı bir kariyere sahip olan 27 yaşındaki eldiven, aynı zamanda İspanya Milli Takımı kalesini de koruyor. De Gea'nın Real Madrid'e transferi 2015 yılında son anda gerçekleşmemişti.

Manchester United ile Real Madrid arasında yaşanan evrak sorunu, transferin kapanmasından birkaç dakika sonunda giderilebilmiş ancak De Gea'nın Real Madrid'e; Keylor Navas'ın da Manchester Unıted'a transferleri gerçekleşmemişti