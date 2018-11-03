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ManU deplasmanda son dakika golüyle kazandı

Manchester United, Premier League'in 11. haftasında uzatmalarda bulduğu golle Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

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ManU deplasmanda son dakika golüyle kazandı

Premier League'in 11. haftasında Manchester United, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Manchester United, uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 kazandı. Manchester United'ın gollerini 35. dakikada Anthony Martial ve 90+2. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

Bournemouth'un karşılaşmadaki tek golünü 11. dakikada Callum Wilson attı. Bu galiibyetin ardından Manchester United'ın ligdeki puanı 20 olurken, Bournemouth 20 puanda kaldı.

Manchester United ligde gelecek hafta Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bournemouth ise gelecek hafta deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.

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