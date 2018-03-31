ManU derbi öncesi puan kaybetmedi

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasındaki mücadele, Old Trafford'da oynandı.

GOLLER ALEXİS VE LUKAKU'DAN GELDİ

Maça çok hızlı başlayan MANU, 5. dakikada Lukaku ve 20. dakikada Alexis'in golleriyle erkenden üstünlüğü yakaladı ve maçı da bu skorla noktaladı.

Bu sonucun ardından Manchester United üst üste 4. galibiyetini aldı ve 68 puanla 2. sırada yer aldı. Swansea City ise 2 maç sonra yenildi, 15. basamakta yer aldı.

HAFTAYA DERBİ VAR

Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United deplasmanda Manchester City ile derbide kozlarını paylaşacak, Swansea ise deplasmanda West Bromwich'e konuk olacak.