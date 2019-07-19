ManU, Dybala'nın peşinde

İngiltere'de transfer döneminin sessiz kulüplerinden Manchester United, dev bir hamle gerçekleştirdi.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Manchester United, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala için Torino ekibiyle temasa geçti.

POGBA TAKASINDA KULLANILABİLİR

Hücum hattını Dybala ile güçlendirmek isteyen İngiliz ekibi Juventus'un kapısını çalarken siyah-beyazlı kulübün Arjantinli yıldız için en az 80 milyon euro talep ettiği konuşuluyor.

Öte yandan Paulo Dybala'nın ayrılmak istediğine dair herhangi bir işaretin olmadığına vurgu yapılırken bu transferin, Pogba'nın Juventus'a geri dönmesi konusunda da anlaşmanın bir parçası olabileceği iddia ediliyor.

25 yaşındaki yıldız futbolcu, 2015 yazında Palermo'dan 32 milyon euro karşılığında transfer edildi. Dybala geçen sezon Juventus formasıyla 41 maça çıkarken 10 gol atıp 4 asist yaptı.