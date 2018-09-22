ManU evinde 2 puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Wolverhampton Wanderers ile karşı karşıya geldi.
KAZANAN ÇIKMADI
Old Trafford'da oynanan mücadele Manchester United, 18. dakikada Paul Pogba'nın enfes asisti ve Fred'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Wolves, 53. dakikada Raul Jimenez'in asistinde Joao Moutinho Old Trafford'da skoru eşitledi ve puanı kurtardı.
Manchester United'ın son yarım saatteki büyük baskısı sonuç getirmedi. Bu beraberliğin ardından Manchester United 10, Wolves ise 9 puana yükseldi. Manchester United, gelecek hafta Londra'da West Ham'a konuk olacak. Wolves ise sahasında Southampton'ı ağırlayacak.