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ManU evinde Liverpool'u yendi

Bu sezon şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Kırmızı Şeytanlar, evinde Liverpool derbisini 2-1 kazanarak taraftarını mutlu etti.

ManU evinde Liverpool'u yendi
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Manchester United, sahasında takipçisi Liverpool'u konuk etti.

2.'liği yakından ilgilendiren mücadelede gülen taraf ev sahibi Manchester United oldu.

MOURİNHO'NUN TAKIMI GÜLEN TARAF OLDU

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Chelsea'ye kaptıran Mourinho, bu sezon da zirvenin oldukça gerisinde kaldı.

Büyük maçları kazanarak taraftarını mutlu etmek isteyen Kırmızı Şeytanlar, 2 puan gerisinde olan Liverpool'u Rasford'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

MANU, PUAN FARKINI AÇTI

Son 3 maçtır Livepool'la berabere kalan Mourinho'nun Manchester'ı bu kez sahadan zaferle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 65'e çıkardı. Liverpool ise 60 puanda kaldı.

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