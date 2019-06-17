ManU Ferdinand'ı sportif direktörlüğe getiriyor

Premier Lig'de sezonu altıncı tamamlayan, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'ya elenen Manchester United, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmaya yönelik çalışmalarını hızlandırıyor.

Kırmızı Şeytanlar, 2002-2014 yılları arasında takımın formasını giyen eski futbolcu Rio Ferdinand'ı sportif direktör olarak göreve getirmeye hazırlanıyor.

BBC SportsWeek radyo yayınına konuşan İngiliz eski futbolcu; "Ed (Woodward) ile çoktan konuştum. Onunla kuvvetli bir ilişkimiz var. Gazetelerde bu görüşmenin detaylarına, kulüpte görevin ne olacağına ilişkin haberler okudum. Ve söylemem gerekirse evet, onunla konuştum." ifadelerini kullandı.

Kulübün CEO'su Ed Woodward ile birbirlerine karşı oldukça dürüst olduklarını söyleyen Rio Ferdinand, sözlerini şu şekilde noktaladı; "Manchester United ve arkadaki güçler sportif direktörlük rolüne kimi, ne zaman koyacaklarının kararını verecekler. Eğer bu listedeki isimlerden biriysem, bu zamanı geldiğinde konuşulacaktır. Bu kadar prestijli bir kulüpte görev almak yolunda böyle bir listede yer almak harika olurdu".

2002-2014 yılları arasında Manchester United forması giyen Rio Ferdinand, İngiliz kulübü ile 1'i Şampiyonlar Ligi, 6'sı Premier Lig, 1'i FA Cup olmak üzere 19 kupa kazandı.