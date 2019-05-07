ManU futbolcularının maaşına kesinti uygulayacak

1 Galatasaray Babel'le anlaştı Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiriyor. Sarı Kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel ile 3 yıllık sözleşme yapmaya hazırlanıyor.

2 Fikret Orman sahaya sürülen 11'den şikayetçi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray derbisinde sahaya çıkan ilk 11'i görünce çok sinirlendi. Orman'ın "Kagawa, Quaresma ve Adriano varsa önce bunlar kadroya yazılır" dediği öğrenildi.

3 Abdullah Avcı şampiyonluğa inanıyor Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularıyla konuşarak kalan 3 maçı kazanıp şampiyon olacaklarını ifade etti.

4 Taş düşüren Lung oyundan çıkmak zorunda kaldı Trabzonspor maçında 38. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un maç içerisinde böbrek taşı düşürdüğü öğrenildi.

5 Ersun Yanal'ın listesindeki 3 futbolcu Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Ersun Yanal'ın istediği Kalinic, Moreno ve Soucek'i transfer etmek için harekete geçti.

6 U17 Erkek Milli Sutopu Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için 2-5 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılan Eleme Grubu Müsabakalarını namağlup tamamlayan U17 Erkek Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası vizesi aldı.

7 Şampiyonun kasasına girecek olan para Süper Lig şampiyonunu büyük paralar bekliyor. Lider Galatasaray ipi göğüslerse toplam 450 milyon liralık gelirin sahibi olacak. Şayet şampiyon Başakşehir olursa bu para 350 milyon liraya düşecek.

8 Mehmet Demirkol: Beşiktaş ikinci golde uyudu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın derbide yediği ikinci golün inanılmaz olduğunu ifade ederek, "Brezilya'da olsa şike var dersiniz" dedi.

9 Galatasaray son haftalarda şampiyonluğu bırakmıyor Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray, son 3 haftaya önde girdiği sezonlarda şampiyonluğu bırakmıyor.