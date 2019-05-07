ManU futbolcularının maaşına kesinti uygulayacak

Premier Lig'de istediği performansı gösteremeyen Manchester Untied'da oyunculara yaptırım uygulanacak.
Ligde ilk 4 dışında kalan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını yitiren Kırmızı Şeytanlar'da oyuncular, anlaşma gereği aldıkları maaşların %25'inden feragat etmek zorunda kalacaklar.
Geçtiğimiz hafta Huddersfield deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Manchester United, 4. sıradaki Tottenham'ın 4 puan gerisinde kaldı ve Premier Lig'in bitimine 1 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetti.
Bu sezon Premier Lig'de oynadığı 37 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan ve 66 puanla 6. sırada yer alan United, Avrupa Ligi'ne katılmak için ön eleme turu oynayacak.