Manu Ginobili basketbolu bıraktı

San Antonio Spurs'ün yıldızı Manu Ginobili, basketbolu bıraktığını açıkladı.

HARİKA BİR MACERAYDI

Manu Ginobili, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duygu karmaşası içerisinde basketbolu bırakmaya karar verdim. Aileme, arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma, taraftarlara ve 23 yıllık kariyerimde bana yardımcı olan herkese teşekkürler. Tüm hayallerimin gerçek olduğu harika bir maceraydı. Teşekkürler!" ifadesini kullandı.

4 KEZ NBA ŞAMPİYONLUĞU

NBA kariyerinde toplam 1057 maça çıkan Manu Ginobili, 13.3 sayı 3.8 asist ve 3.5 ribaunt ortalamaları yakaladı. Ginobili, 4 kez NBA şampiyonluğu, 2 kez All-Star, 2 kez All-NBA, 2003 All-Rookie takımı ve 2007/08'de En İyi Altıncı Adam Ödülü başarılarını yaşadı.