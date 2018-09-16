Manu Ginobili: Kararı alırken ellerim titriyordu

Arjantinli basketbol efsanesi Manu Ginobili, veda kararının ardından San Antonio Spurs'ün evi AT&T Center'da basının karşısına çıktı.

"Bırakma kararımdan ne kadar emin olursam olayım, hala bir parça garip hissediyorum. Basketbol bırakmış olduğum düşüncesi hala çok zor. İkna oluyor, eşinizle konuşuyor ve yapmanız gerekenleri yapıyorsunuz ama yine de kararı verip bunu kamuoyuyla paylaştıktan sonra ellerim titriyordu."

"Üç çocuğuma, babalarının artık eskisi kadar evin dışında kalmayacağını, seyahat etmeyeceğini ve sık sık Arjantin'e gidebileceğimiz konusunda heyecanlı olup olmadıklarını sordum.

Bana hemen, "Evet, evet!" dediler ama en büyük oğlum Nico, basketbolu bırakmamam gerektiğini söyledi. Ben de ona nedenini sordum. 'AT&T Center'daki aile bölümünde tavuk kanatları çok güzel." cevabını verdi."