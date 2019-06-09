ManU, Koulibaly için 84 milyon euroyu gözden çıkardı

Premier Lig'i altıncı sırada bitirerek beklentilerin altında bir sezonu geride bırakan Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İngiliz kulübü, Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen 27 yaşındaki Senegalli stoper Kalidou Koulibaly'i kadrosuna katacak.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon attığı 65 gole karşın, kalesinde 54 gol gören Manchester United'ın, Napoli ile başarılı bir sezon geçiren Koulibaly için 84 milyon euro ödeyecek

İngiliz kulübü, Senegalli yıldızın transferi için önümüzdeki günlerde İtalyan ekibinin yetkilileri ile bir araya gelecek. 2014 yılında Belçika ekibi Genk'ten Napoli'ye katılan Kalidou Koulibaly, İtalyan ekibiyle 5 sezon boyunca 212 maça çıktı.