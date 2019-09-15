ManU, Leicester'ı devirdi

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester United, Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'yi ağırladı.

TEK GOLLÜ GALİBİYET

Ligde oynadığı son üç maçta galibiyet göremeyen Manchester United, Leicester City karşısında üstünlük golünü erken buldu. 8. dakikada penaltı kazanan Kırmızı Şeytanlar'da topun başına geçen Marcus Rashford, rakip kaleciyi avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Erken gelen golün ardından her iki takım da zaman zaman rakip kalede fırsat bulsa da skor tabelası bir kez daha değişmedi. İlk yarısı 1-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında da başka gol olmayınca Manchester United, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Üç maçlık galibiyet hasretini bitiren Solskjaer'in ekibi, ligdeki puanını 8'e yükseltti. Ligdeki ilk yenilgisini alan Leicester City de 8 puanda kaldı. Öte yandan Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Old Trafford'da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.