ManU, Mata'ya teklif yaptı

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Juan Mata'nın, sezon sonunda tamamlanacak sözleşmesinin ardından ne yapacağı merak konusu.

Sky Sports'un haberine göre Manchester United yönetimi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de pozitif raporu doğrultusunda Mata'ya yeni bir sözleşme teklifinde bulundu.

İddiaya göre İspanyol orta saha teklifi düşünmek için süre isterken, Avrupa'nın başka büyük takımları da oyuncunun peşinde. Bunlardan en ön plana çıkanı ise İspanyol devi Barcelona. Öte yandan bir İspanyol radyosuna konuşan Mata'nın babası, "Manchester United bize bir teklif yaptı çok mutluyuz. Ama başka Şampiyonlar Ligi takımlarından da çeşitli teklifler aldık. İspanya da olabilir ama bunları konuşmanın günü bugün değil. Bize sadece Liverpool ve Manchester City'nin kesinlikle uymayacağını söyleyebiliriz. Manchester United taraftarları bize çok iyi davrandı." dedi.

Bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile 29 maça çıkan oyuncu, 5 gol atıp 3 de asist yaptı.