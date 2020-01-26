MANU olmadı, Salman Newcastle'a göz dikti

Yakın zamanda Manchester United'ı almak için girişimlerde bulunduğu konuşulan Prens Salman'ın peşinde olduğu bir diğer kulüp olan Newcastle United konusunda ilk görüşmeleri yaptığı iddia edildi.

Newcastle United'ın halihazırdaki sahibi Mike Ashley'in kulübü satacağı iddiaları her yıl konuşuluyordu ancak bu kez daha ciddi iddialar ortaya atılamaya başlandı.

340 MİLYON POUND İSTENİYOR

SkySports'un haberinde Ashley'in 340 milyon pound'luk fiyatıyla NewcastleUnited'ı satmayı planladığı ve ilk talibin ise Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed Bin Salman olduğu yazıldı.

2 yıl önce kulübü Mike Ashley'den almaya çalışan ancak başarısız olan İngiliz iş kadını Amanda Staveley'ın Bin Salman ile yaptığı görüşmeler neticesinde Suudi Prensi ikna ettiği ve ikilinin Newcastle United'ı satın almak için hazır olduğu belirtildi.

İddialara göre görüşmelerin ise resman yapıldığı ifade edildi. 13 yıl önce kulübü satın alan Ashley, kulübün küme düşmesine engel olamaması sebebiyle siyah beyazlı taraftarlar arasında çok eleştirilmişti.