ManU puan kayıplarına devam ediyor

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, St. Mary's de Southampton'ın konuğu oldu. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Mücadeleye hızlı başlayan Kırmızı Şeytanlar, 10. dakikada Scott McTominay'in asistinte Daniel James'in topu ağlara göndermesiyle skoru 1-0'a getirdi.
Dakikalar 58'i gösterdiğinde ev sahibi Southampton, Jannik Vestergaard'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Öte yendan 73. dakikada Southampton'lı Kevin Danso, gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Manchester United, puanını 5'e çıkartarak maç fazlasıyla 5. sırada kendine yer buldu. Southampton ise 4 puanla 15. sırada yer aldı. Öte yandan Manchester United, oynadığı son 3 Premier Lig maçından 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.