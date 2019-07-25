ManU, Tottenham'ı devirdi

1 Alex Morgan'dan Ronaldo'ya yolsuzluk göndermesi Ronaldo hakkında yapılan bir yolsuzluk haberini paylaşan Amerikalı kadın futbolcu Alex Morgan, "Bu harika bir gazetecilik" dedi.

2 Fenerbahçe'de Volkan Demirel belirsizliği Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi biten tecrübeli kaleciye henüz yeni bir teklif yapmadı.

3 Bursaspor'un stadında kablolar çalındı Bursaspor'un stadına belirli aralıklarla giren hırsızlar, stadyumun kablolarını çaldı. Kulübün yaklaşık 600 bin TL zarara uğratıldığı ifade edildi.

4 Beşiktaş, Douglas'ı transfer etti Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

5 Vida'dan Lovren'e: Come to Beşiktaş Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, milli takımdan arkadaşı Dejan Lovren'i siyah-beyazlı ekibe çağırdı.

6 Josef de Souza: Türkiye'den teklif aldım Adı Galatasaray ile anılan Josef de Souza, Türkiye'den teklif aldığını ancak takım ismi vermek istemediğini söyledi.

7 G.Saray, Onyekuru için Ozornwafor'u gönderecek Galatasaray, geçen sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Onyekuru'yu yeniden kiralamak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, kontenjanda yer açmak için Ozornwafor'u gönderecek.

8 Merih Demiral İtalya'da manşetlerde İtalyan basını, Juventus-İnter maçında iyi bir oyun ortaya koyan milli futbolcumuz Merih Demiral'a "Duvar Demiral" diyerek lakap taktı.

9 Ersun Yanal: Bambaşka bir Fenerbahçe olacak Bu sezon iyi transferler yaptıklarını belirten Ersun Yanal, "Çok daha güçlü bir Fenerbahçe izleteceğiz" dedi.