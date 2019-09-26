ManU, üçüncü lig takımını penaltılarda yendi

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Manchester United ile League One (3. Lig) Rochdale karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Manchester United kazandı.
Manchester United, 68. dakikada Mason Greenwood'un golüyle öne geçti. Rochdale, 16 yaşındaki oyuncusu Luke Matheson'un golüyle 76. dakikada skoru eşitledi ve maç penaltılara gitti.
Penaltıları 5-3'lük skorla kazanan Manchester United, bir üst tura yükseldi.
Manchester United, hafta sonu Premier Lig'de Arsenal'i Old Trafford'da ağırlayacak.