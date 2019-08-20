ManU, Wolverhampton'la yenişemedi

Premier Lig'in 2. haftasında Wolverhampton'ın konuğu olan Manchester United, öne geçtiği karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamadı.

Molineux Ground'da oynanan mücadelede gol perdesi 27. dakikada açıldı. Marcus Rashford'ın asistinde Anthony Martial'in golüyle 1-0 öne geçen Manchester United ilk yarıyı da bu skorla önde kapattı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

İlk yarıyı önde kapatan Manchester United, ikinci yarıda Ruben Neves'in muhteşem golüne engel olamadı. 55. dakikada çok sert bir şutla De Gea'yı mağlup eden Neves 1-1'lik eşitliği getirdi.

1-1'lik skorun ardından Manchester United ikinci golü ararken Solskjaer'in öğrencileri 68. dakikada penaltı kazandı. Ancak topun başına geçen Paul Pogba, penaltıda kaleci Rui Patricio'yu geçemedi.

Kalan dakikalarda gol çıkmayınca Wolverhampton, sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı ve iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı. Manchester United bu sonuçla 4 puana ulaşırken Wolverhampton ise ilk hafta olduğu gibi ikinci haftayı da beraberlikle kapattı ve 2 puana uzandı