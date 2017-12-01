ManU'da eleştirileri oklarının hedefi Lukaku

Manchester United'ın Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, sezon başındaki skorer kimliğinden uzak bir görüntü ortaya koyuyor.

Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı ilk 10 maçta 11 gol atan Lukaku, son 11 maçta ise sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki yıldızın formsuz görüntüsü Manchester Unitedlı eski yıldızları ikiye böldü.

FERDİNAND SEBEBİ İBRAHİMOVİC DEDİ

United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Lukaku'daki performans düşüklüğünü Zlatan Ibrahimovic'in yavaş yavaş forma giymesine bağladı. Ferdinand, "Arkasında çok önemli bir yıldızın olduğunu bilmek Lukaku üzerinde baskı yaratıyor. Bazı insanlar bu baskıyla baş etmekte zorlanır" değerlendirmesinde bulundu.

NEVİLLE KARŞI ÇIKTI

Ferdinand'ın United'da yan yana oynadığı isimlerden Gary Neville ise; aksi yönünde görüş belirtiyor. Neville, Ibrahimovic'in Lukaku için bir tehdit oluşturmadığı fikrinde.

Lukaku'nun hem Jose Mourinho hem de taraftarın gözünde bir numaralı forvet olduğunu dile getiren Gary Neville, bununla birlikte Belçikalı yıldızın United'ın Arsenal ve Manchester City ile oynayacağı maçlarda gol bulması gerektiğini sözlerine ekledi.