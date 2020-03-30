Rashford'dan çocuklara yardım

Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford, koronavirüs salgını sırasında çocuklara yardım etmenin çok önemli olduğunu söyledi ve Manchester'daki 400 bin çocuk için 100 bin sterlinlik bir yardımda bulunduğunu kaydetti.

"ÇOCUKKEN BEN ÇOK ÇALIŞTIM"

Birçok çocuğun çalıştığını belirten İngiliz oyuncu, "Gelecek jenerasyonu pozitif olarak etkilemek istiyorum. Çocukken ben çok çalıştım. Okulların kapandığını duydum. Bazı çocuklar okula gidemeyince yemek bile yiyemez. Ben okuldayken, okulda verilen bedava yemeği yiyordum ve annem 06.00'ya kadar eve gelemediğinden bir sonraki yemeğim 08.00'i buluyordu. Ben şanslıydım, benden daha kötü durumda çocuklar var, evde yiyecek yemek bulamıyorlar." ifadelerini kullandı.