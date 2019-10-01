ManU'dan son 30 yılın en kötü başlangıcı

Manchester United, Arsenal ile 1-1 berabere kaldı, son 30 yılın en kötü başlangıcını yaptı.

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Kötü bir ilk yarının son dakikasında Scott McTominay, Manchester United'ı Arsenal karşısında 1-0 öne geçirdi. Arsenal, 58. dakikada Pierre Emerick Aubameyang'ın klas vuruşuyla ağları havalandırdı. Hakem ilk olarak Gabonlu oyuncunun pozisyonunun ofsayt olduğunu gösterdi; ancak VAR incelemesi sonrası Aubameyang'ın Harry Maguire ile aynı sırada olduğu tespit edildi.

Maçın sonlarına doğru Maguire ve Marcus Rashford'un serbest vuruşlarında kaleci Bernd Leno gol izni vermezken; karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 12'ye çıkardı ve averajla West Ham United'ın önünde 4. sıraya yükseldi. 7. hafta sonunda puanını 9 yapan Manchester United ise son 30 yılın en kötü başlangıcını yaptı.

Sezonu 13. sırada tamamladıkları 1989-90 sezonundan bu yana; ilk kez 7 hafta sonunda çift haneli puan yakalayamadılar.