Manuel Akanji Dortmund'da

Alman ekibi, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 22.5 milyon euro ödedi. Almanya Ligi'ne iyi başlayan; ancak ilerleyen haftalarda kötü sonuçlarla taraftarını üzen Borussia Dortmund, defans hattını Manuel Akanji ile güçlendirdi.

Dortmund, İsviçre'nin Basel takımından Manuel Akanji'yi 4.5 yıllığına renklerine kattı. Borussia Dortmund, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United ve Liverpool ile de adı anılan 22 yaşındaki oyuncu için 21.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yeni takımında 16 numaralı formayı giyecek olan Akanji, 2015-16 sezonunda Winterthur'dan Basel'e 700 bin euroya transfer olmuştu.

Defansın ortasında görev yapan Akanji, Basel'le ilk sezonunda lig, geçen sezon ise lig ve kupa şampiyonuğu yaşadı.

EN PAHALI İSVİÇRELİ

Borussia Dortmund'a 21.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Akanji, en pahalı 3. İsviçreli oyunu oldu. Bu alanda ilk sırada geçen sezon başında Borussia Mönchengladbach'tan Arsenal'e 45 milyon euroya giden Granit Xhaka bulunuyor. Xhaka'yı, geçen sezon başında Basel'den Schalke 04'e 22.5 milyon euroya giden golcü Breel Embolo takip ediyor.