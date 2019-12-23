Manuel Da Costa Galatasaray'la anlaştı

Sezon başından beri kötü performans sergileyen Galatasaray, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılı takımın önceliği stoper transferi.

Luyindama'nın sezonu kapatması sonrası savunmada Donk'a şans veren Fatih Terim, mutlaka bir stoper alınmasını istiyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu satmadan transfer yapamayan Galatasaray, bonservisi elinde olan ve daha önce Sivasspor'la Başakşehir forması giyen Da Costa ile anlaştı.

Başakşehir'den 4.5 milyon euroya Al-Ittihad'a giden Faslı stoper, kontratını feshetti ve serbest kaldı.

Galatasaray'la ön protokol yapan Manuel Da Costa, sarı-kırmızılı ekibin son kararını bekliyor.

Fatih Terim'in ilk tercihi Da Costa değil ancak sarı-kırmızılılar transfer dönemindeki ekonomik durumuna göre hareket edecek.

Uygun maliyetli daha iyi bir savunmacı bulunamazsa 33 yaşındaki isimle resmi imzalar atılacak.