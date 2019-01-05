Manuel da Costa resmen Al Ittihad'la

Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad, Medipol Başakşehir'in Faslı stoperi Manuel da Costa'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad, Manuel da Costa transferini sosyal medya hesaplarından bir video ile duyururken bonservis için 4 milyon euro ödenmesi bekleniyor.

Al Ittihad, ayrıca Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i de kadrosuna katmaya çok yakın. Suudi Arabistan ekibinin, Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i transfer etmek için görüşmelere başlandığı kulüp tarafından KAP'a bildirilmişti.

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