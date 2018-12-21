ManU'lu futbolcular Mourinho üzerine bahse girdi

Manchester Unitedlı futbolcuların whatsapp grubunda, Jose Mourinho'nun gönderilmesinin büyük bir sevinçle karşılaştığı öne sürüldü.

BANA 20 POUND BORCUN VAR

İngiliz basınında yer alan haberlerde; Alexis Sanchez'in Marcos Rojo'yla Mourinho'nun gönderilmesi üzerine bahse girdiği, "Ben sana söylemiştim. Her şeyin anahtarı sabır! Rojo, bana 20 bin pound borcun var." yazdığı belirtildi.

POGBA: YANLIŞ FUTBOLCUYA BULAŞTI

Paul Pogba'nın ise grupta, "Güya beni bir aptal gibi gösterecek ve taraftarları bana düşman edecekti. Yanlış futbolcuya bulaştı!" yazdığı kaydedildi.

KİMSE KULÜPTEN BÜYÜK DEĞİL

Geçen sezon sonunda futbolu bırakıp antrenör kadrosuna geçen Michael Carrick'in ise gruptaki arkadaşlarına, "Hiç kimse kulüpten daha büyük değil." yazdığı ve oyunculara sevinmemeleri gerektiğini ilettiği belirtildi.

Jose Mourinho'nun gidişine üzülen tek oyuncunun Romelu Lukaku olduğu da vurgulandı.