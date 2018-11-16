ManU'nun hedefi Toby Alderweireld

Son yılların en kötü savunma performansın sergileyen ve Premier Lig’de 12 haftada 21 gol yiyen Manchester United’ın devre arasında stoper transferi yapması bekleniyor.

MOURİNHO STOPE TAKVİYE

Menajer Jose Mourinho’nun listesinin ilk sırasında ise henüz Tottenham ile sözleşmesini uzatmayan Toby Alderweireld var. Portekizli teknik adamın Belçika’nın İzlanda ile oynadığı maçı statta izlemesi iddiaları güçlendirdi. Çünkü Manchester United forması giyen Romelu Lukaku ve Mario Fellaini kadroda yoktu. Mourinho'nun buna rağmen karşılaşmayı yerinde takip etmesi Alderweireld ile ilgili iddiaları güçlendirdi.

Bu sezon Tottenham forması ile 15 maça çıkan 29 yaşındaki stoperin ismi, yaz transfer döneminde de Manchester United ile anılmıştı. Son yıllarda çıkışa geçen Belçika Milli Takımı'nın da değişilmez isimlerinden olan Alderweireld, 2015-2016 sezonunda 16 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'den Tottenham'a transfer olmuştu.