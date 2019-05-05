ManU'nun Şampiyonlar ligi ihtimali kalmadı

Sezonu ilk dört içinde bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Manchester United, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Huddersfield deplasmanında kazanamadı.
8. dakikada Scott McTominay'in golüyle öne geçen Kırmızı Şeytanlar 60. dakikada Isaac Mbenza'nın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından 66 puana yükselen Manchester United bitime bir hafta ilk dört şansını yitirdi.
Öte yandan lig sonuncusu Huddersfield ise 8 maçlık yenilgi serisini bu beraberlikle sonlandırarak puanını 15'e yükseltti.