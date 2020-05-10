Maracana Stadı, hastane oldu

Brezilya'da yer alan Maracana Stadı koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak hastane olarak hizmet vermeye başladı.

Bölge basınında çıkan habere göre, Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bulunan ve 2014 Dünya Kupası maçlarının da oynandığı Maracana Stadyumu'nun dış bölgesine ağır koronavirüs hastalarına ayrılmak üzere 38 günde inşa edilen geçici hastane yetkililere teslim edildi.

400 YATAK KAPASİTELİ OLACAK

Toplamda 400 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede 50'si yoğun bakım için olmak üzere şu anda 170 yatak bulunuyor. Rio de Janeiro Valiliği, kalan 230 yatağın mayısın ortasına kadar teslim edileceğini duyurdu.