Maradona: Boca'ya Pochettino'yu istiyorum

Arjantin Ligi takımlarından Gimnasia'nın başında teknik direktörlük yapan Diego Maradona, verdiği röportajda, Boca Juniors için Mauricio Pochettino önerisinde bulundu.

"ONU İKNA ETMEMİZ GEREKİYOR"

Yakın arkadaşı olduğu bilinen Pochettino'yu Boca'yı çalıştırmaya ikna etmeleri gerektiğini söyleyen Maradona, "Boca, Boca'nın ne olduğunu bilen ve hisseden birini başa getirmek zorunda ama şimdi başa geçmeyeceğim. O sandalyeye oturmak kolay değil ama ben Mauricio Pochettino'yu istiyorum. Onu aramamız ve dünyanın en büyük takımını yönetmeye ikna etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tottenham ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Pochettino'nun adı; Real Madrid, Manchester United, Arsenal ve Bayern Munih gibi Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.