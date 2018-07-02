Maradona: Bunlar Milli Takım topçusu değil

Arjantin, Dünya Kupası'na son 16 turunda Fransa'ya 4-3 mağlup olarak veda etti.

Tangocuların Fransa karşısındaki oyununu değerlendiren Maradona, milli takımdaki futbolcuları eleştirdi.

TURU GEÇEMEYECEĞİMİZİ HERKES BİLİYORDU

Maradona'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bir Dünya Kupası daha bizim için berbat bir biçimde bitti. Arjantin, bir türlü istikrarlı ve kararlı bir takım olamadı. Pavon, Messi ve Di Maria ile oynadık. Fransa savunması hiç fırsat vermedi. Boşluk balamadılar. Ceza sahası içine giremediler. Fransız savunması, Arjantin hücumunu sürekli geri doğru itti.

Pavon, Di Maria ve Messi hücumu yönetmeyi biliyorlar ama forvet değiller. Orada bu işleri bilen bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Bu turda eleneceğimiz belliydi. Bu doğru. Arjantin'in Fransa'ya karşı turu geçemeyeceğini herkes biliyordu.

Kylian Mbappe'ye bu kadar boşluk bırakmaları büyük bir hata. Ona penaltı pozisyonunda faulü çok daha erken yapabilirlerdi. Ceza sahası içine girmesini beklediler ve ardından indirdiler. Bu adamlar, milli takım oyuncusu değil. Fransa sahada hep iyiydi. Arjantin ise ne orta sahada, ne de savunmada dengeli bir oyun oynayamadı.

Bu maçta Lionel Messi'yi özellikle takip ettim. Kaleden hep uzakta oynuyordu. Sahadaki görevi 9 numaraydı ama top alabilmek için orta sahaya kadar gelip oyun kurdu. Messi'nin topu ceza sahası içinde veya çevresinde alması lazımdı. Messi hakkında konuştuklarımızla yaşananlar arasında çok fark var."