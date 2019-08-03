Maradona: De Rossi'nin gelişi ruhumu okşadı

Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona, De Rossi'nin tercihine övgüler yağdırırken, "Attığı imza ruhumu okşadı" dedi.

Roma'nın unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran Daniele De Rossi, İtalya temsilcisinin sona eren kontratını uzatmaması üzerine sürpriz bir tercih yaparak Arjantin'in köklü ekibi Boca Juniors'un yolunu tutmuştu.

"BURAYA GELMEMDE EN BÜYÜK FAKTÖR MARADONA'DIR"

Tangocular diyarında büyük heyecan yaratan ve coşkuyla karşılanan 36 yaşındaki emektar oyuncu, sözleşme töreninde bir dönem Boca Juniors forması giyen futbol efsanesi Maradona'nın kulaklarını, "buraya gelmemde en büyük faktör Diego Armando Maradona'dır" sözleriyle çınlatmıştı.

De Rossi'nin Boca Juniors tercihi ses getirmeye devam ederken, Maradona övgü dolu sözlerle topa girdi.

Maradona, "Daniele de Rossi'yi burada Boca'da görmekten dolayı büyük heyecan duyuyorum. La Bombonera tribünlerinden onu izlemek için sabırsızlanıyorum. Cebinde milyonları olan ve dünyanın neresinde olursa olsun istediği şekilde dinlenmeye çekilebilecek bir adamın, sadece bu ruhu yaşamak için aramıza katılması açıkçası ruhumu okşadı. Son zamanlarda beni bu kadar mutlu eden başka bir şey yaşamadım" dedi.