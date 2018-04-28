Maradona görevinden ayrıldı

Havuzda da parkede de engel tanımıyor

1 Klopp: Salah'a sahip olmak mükemmel Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Liverpool taraftarlarının Salah sayesinde Müslüman olacaklarını söylemelerinin harika bir şey olduğunu ifade etti.

2 Aykut Kocaman derbiden beraberlik bekliyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray-Beşiktaş derbisinden çıkacak beraberlikle büyük avantaj yakalayacaklarını ifade etti.

3 Sergen: Derbi bana 100. yıldaki derbiyi hatırlatıyor Sergen Yalçın, Galatasaray-Beşiktaş derbisini 100. yılda sarı-kırmızılıları 1-0 yendikleri maça benzetti.

4 Ali Koç'la tokalaştırılan Aziz Yıldırım'ın tepkisi Aziz Yıldırım, divan kurulu toplantısında Ali Koç'la kendisini bir araya getiren Vefa Küçük'e, "Ne boş işler yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

5 Vida: Gomis'le hesabım var Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, Gomis'le daha önce karşı karşıya geldiği ve 7-1 yenildikleri maçı unutamadığını ifade ederek, "Gomis'le bir hesabım var" dedi.

6 Beşiktaş'ın maça çıkmama kararının perde arkası Beşiktaş'ın yarım kalan Fenerbahçe derbisine çıkmamasında Fikret Orman'ın sözleri etkili oldu.

7 Bedelli askerlik bekleyen futbolcular Başbakan Binali Yıldırım, "Bedelli askerliğe olumlu bakıyoruz" şeklinde konuştu. Yasalaşması durumunda bedelli askerlikten birçok futbolcu yararlanacak.

8 G.Saray-Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşiyor Sezonun en kritik derbisine doğru gerim sayım başladı. Maç öncesi Fatih Terim'in kafasındaki 11 belli, Şenol Güneş ise 2 futbolcu arasında son kararını maç günü verecek.

9 Göztepe taraftarından Demba Ba'ya tepki gösterdi Göztepe taraftarı, Kardemir Karabükspor mücadelesinde "Burası Göztepe, Beşiktaş değil" tezahüratları yaparak Demba Ba'yı protesto etti.