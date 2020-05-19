Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan Arjantinli Diego Maradona, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde bir video çekerek, insanlara yiyecek yardımında bulunulması yönünde çağrı yaptı.

Bu sırada çocukluğunda çektiği zorluklardan da söz eden efsane isim, gözyaşlarına hakim olamadı.

Maradona gözyaşlarına engel olamadı - İZLE

''BU BİR GÖSTERİ DEĞİL''

Fiorito'da çektiği acılardan bahseden Maradona, ''Yardım edin, insanları beslemeye yardım edin. Bu bir gösteri değil, çünkü ben Fiorito'da çok fazla acı çektim.'' dedi.