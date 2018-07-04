Maradona: Harry Kane hakemi kandırdı

2018 Dünya Kupası'na maçtaki hareketleri ve verdiği röportajlar ile damga vuran Arjantin'in efsane oyuncusu Diego Armando Maradona, son 16 turu karşılaşmasında Kolombiya'nın İngiltere'ye kaybettiği maç sonrası maçı yöneten hakemin verdiği penaltıyı eleştirdi.

Basına yaptığı açıklamada Maradona, "Kane hakemi kandırdı, hakem Geiger pozisyonu bile tam olarak görmedi, sadece Kane'in yerde olduğunu gördü. Kendisi Sanchez'in elini çekti ve sonra kendisini yere attı" yorumunu yaptı.

Arjantinli efsane, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile konuyu görüştüğünü belirterek, "Infantino FIFA'da birçok değişiklik yaptı ve bu değişikliklerle böyle hataların olmayacağına söz verdi. Infantino'ya böyle şeylerin olmaması gerektiğini şimdiden söyledim." açıklamalarında bulundu.