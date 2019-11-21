Maradona istifa etti

Galatasaray, yarın Başakşehir maçıyla başlayacak zorlu bir döneme giriyor. Sarı-kırmızılı takım, 30 günde tam 9 maça çıkacak.

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A Milli Takım'da en fazla süre alan futbolcular

EURO 2020 Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada bitirerek büyük bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı'nda, oyuncuları en fazla süre alan kulüp Başakşehir oldu.